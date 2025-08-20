Nel giorno del suo compleanno, il ricordo di Madre Teresa: “Una piccola matita nelle mani di Dio”

Nel giorno del suo compleanno il Comm. Salvatore Di Marzo — delegato per il Comune di Tropea della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani — ha voluto ricordare con affetto e profonda ammirazione Madre Teresa di Calcutta (1910–1997), simbolo universale di carità e amore verso gli ultimi.

“Con questa tenerissima foto desidero rendere omaggio a una figura straordinaria, piccola nel corpo ma gigante nella fede”, ha dichiarato Di Marzo, condividendo una delle frasi più toccanti della santa:

“Io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio.

È lui che scrive.

È lui che pensa.

È lui che decide.

Lo ripeto:

Non sono che una piccola matita”.

Madre Teresa, religiosa albanese naturalizzata indiana, fondò la congregazione delle Missionarie della Carità, dedicando la sua vita al servizio dei più poveri tra i poveri nelle strade di Calcutta. Il suo impegno instancabile le valse numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Nobel per la Pace nel 1979.

Il suo esempio di fede vissuta nel servizio ha segnato il cuore di milioni di persone. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003, è stata canonizzata santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016.

“Nel giorno della sua nascita — ha concluso Di Marzo — vogliamo ricordare questo grandissimo dono che Gesù ci ha fatto: una donna che con umiltà, amore e dedizione ha saputo toccare il cuore del mondo”.