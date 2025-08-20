Piero Muscari: “Il mestiere del Presentatore non è per tutti”
di Piero Muscari *
Il mestiere del Presentatore non è per tutti!
Ogni tanto spunta l’ennesimo intellettuale che liquida il ruolo del presentatore come un mestiere “semplice”.
E qui dissento con forza da Sansonetti, che pure stimo come giornalista: stavolta ha sbagliato.
Sbaglia non solo perché sminuisce Pippo Baudo proprio adesso, ma perché riduce un mestiere che lui stesso non conosce davvero.
Fare il presentatore non è un passatempo: è arte, mestiere, disciplina. Significa saper ascoltare e guidare, dare ritmo e dignità a un racconto. Non si improvvisa.
Lo dimostra la storia: Pippo Baudo non è stato solo un conduttore, ma un Maestro e un direttore artistico che ha inventato un modo di fare televisione, insegnandolo a generazioni.
Altro che “ruolo facile”.
E allora, Sansonetti, più che maltrattare chi ha fatto grande la tv, provi a guardare i salotti che frequenta: pieni zeppi di pseudo-presentatori che non hanno nulla a che vedere con il carisma, la cultura e la professionalità di Baudo.
Critichi loro, non chi ha innalzato la televisione a un’arte popolare di qualità.
Perché Baudo non ha solo fatto televisione.
Baudo è stato la televisione.
