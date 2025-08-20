di Piero Muscari *

Il mestiere del Presentatore non è per tutti!

Ogni tanto spunta l’ennesimo intellettuale che liquida il ruolo del presentatore come un mestiere “semplice”.

E qui dissento con forza da Sansonetti, che pure stimo come giornalista: stavolta ha sbagliato.

Sbaglia non solo perché sminuisce Pippo Baudo proprio adesso, ma perché riduce un mestiere che lui stesso non conosce davvero.

Fare il presentatore non è un passatempo: è arte, mestiere, disciplina. Significa saper ascoltare e guidare, dare ritmo e dignità a un racconto. Non si improvvisa.

Lo dimostra la storia: Pippo Baudo non è stato solo un conduttore, ma un Maestro e un direttore artistico che ha inventato un modo di fare televisione, insegnandolo a generazioni.

Altro che “ruolo facile”.

E allora, Sansonetti, più che maltrattare chi ha fatto grande la tv, provi a guardare i salotti che frequenta: pieni zeppi di pseudo-presentatori che non hanno nulla a che vedere con il carisma, la cultura e la professionalità di Baudo.

Critichi loro, non chi ha innalzato la televisione a un’arte popolare di qualità.

Perché Baudo non ha solo fatto televisione.

Baudo è stato la televisione.

* Riceviamo e pubblichiamo