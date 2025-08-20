Maltempo nel Perugino, Vigili del fuoco ancora al lavoro: oltre 70 richieste di intervento

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha colpito la provincia di Perugia. Nella giornata odierna sono già stati effettuati circa 40 interventi, la maggior parte dei quali per la rimozione di alberi e rami caduti o resi pericolanti dalle forti raffiche di vento.

Allo stesso tempo restano da evadere circa 30 richieste di soccorso, mentre continuano ad arrivare nuove segnalazioni da parte dei cittadini. Le zone maggiormente interessate risultano Corciano, San Mariano e Castel del Piano.

Sul posto sono operative quattro squadre dei Vigili del fuoco, impegnate a riportare in sicurezza le aree colpite e a ripristinare condizioni di normalità.