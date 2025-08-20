Giusy Versace, vent’anni di nuova vita: dall’incidente alla rinascita celebrata a Reggio Calabria

Non è la tragedia a definirla, ma la forza con cui ha saputo trasformarla in opportunità. Giusy Versace, atleta, scrittrice, conduttrice televisiva e oggi parlamentare, celebra quest’anno i vent’anni da quel giorno che avrebbe potuto spegnere i suoi sogni, ma che invece le ha dato il coraggio di reinventarsi e di scrivere una storia unica.

Era il 22 agosto 2005 quando, a soli 28 anni, rimase coinvolta in un terribile incidente sull’autostrada Salerno–Reggio Calabria: un violento temporale, l’auto che sbandò e lo schianto contro il guardrail che le portò via le gambe all’altezza delle ginocchia. Da allora, però, Giusy non si è mai arresa e ha trasformato quel trauma in una nuova partenza.

Dall’atletica leggera – con 11 titoli italiani, un argento e un bronzo europei e la finale olimpica sui 200 metri a Rio 2016 – al mondo della televisione, dove è stata la prima donna senza gambe a vincere Ballando con le Stelle (2014), fino alla conduzione de La Domenica Sportiva e di Alive. Poi i libri: l’autobiografia Con la testa e con il cuore si va ovunque (best seller Mondadori) e il volume per ragazzi Wondergiusy, oggi anche audiolibro. Infine la politica, con l’esperienza in Parlamento prima alla Camera (2018-2022) e oggi al Senato.

Quest’anno, il “compleanno della sua seconda vita” non sarà solo una ricorrenza privata: Giusy ha scelto di condividerlo con la sua città. Domenica 24 agosto, infatti, l’Arena Civica di Reggio Calabria ospiterà la serata 20 anni di nuova Vita, un evento a ingresso libero (ore 21.45) che ripercorrerà la sua storia attraverso parole, immagini e testimonianze. Sul palco, diretti da Edoardo Sylos Labini, anche il musicista Daniele Stefani e il ballerino e coreografo Raimondo Todaro, compagno d’avventura a Ballando con le Stelle.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Reggio Calabria, è realizzata in collaborazione con Getshow Eventi e Progetto Touring Comunicazione Integrata Onlife e in partnership con AC GOLD B&B Boutique Rooms & Suite, CityNow, Eccellenze Italiane, Piero Muscari Story Taylor, Piemme e Professione Danza Samuela Piccolo.