Roberto Giacobbo porta in tv Claudio Saporetti: le tavolette cuneiformi protagoniste su Rete4

Roberto Giacobbo annuncia una nuova puntata della sua serie in onda stasera su Rete4, che accompagnerà il pubblico fino alla fine di agosto con alcune sorprese già previste per settembre e ottobre.

L’appuntamento di questa sera vedrà come ospite il professor Claudio Saporetti, amico di lunga data del conduttore ma mai intervenuto prima nelle sue trasmissioni. Il docente guiderà i telespettatori in un viaggio affascinante alla scoperta delle tavolette cuneiformi, una delle prime forme di scrittura della storia, legata a civiltà ancora più antiche di quella egizia.

«Racconteremo storie di uomini e donne del passato – ha anticipato Giacobbo – non troppo diversi da noi, in un percorso curioso e affascinante».

Il conduttore ha inoltre voluto ringraziare i numerosi ospiti che, puntata dopo puntata, hanno arricchito la trasmissione con studi, ricerche ed esperienze di vita. Nella prossima puntata, Giacobbo ha già annunciato l’arrivo di un’altra ospite speciale, definita «una cara amica che rappresenta la storia con la esse maiuscola».

La trasmissione andrà in onda questa sera in prima serata su Rete4.