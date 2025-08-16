Diocesi di Perugia: nuove nomine pastorali per il 2025/26 annunciate dall’arcivescovo Maffeis

Nel pieno del periodo estivo e guardando già al nuovo anno pastorale 2025/26, l’arcivescovo Ivan Maffeis ha ufficializzato l’assegnazione di venti mandati di ministero a sacerdoti e diaconi della diocesi. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da settembre.

«Alla riconoscenza per il servizio già svolto si unisce la preghiera e l’augurio per le nuove responsabilità», ha sottolineato monsignor Maffeis nell’annunciare le nomine, che riguardano incarichi a livello parrocchiale, di unità e zona pastorale e in ambito diocesano. L’annuncio è stato dato in occasione della festa di San Lorenzo.

Di seguito, le principali nomine:

Padre Minz Abhishek, Sac – Collaboratore parrocchiale di Vaiano, Paciano, Sanfatucchio e Villastrada Umbra.

Padre Vito D’Amato, Ofm – Vicario parrocchiale di Ponte d’Oddi.

Don Roberto Di Mauro – Da responsabile dell’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero a parroco di Mantignana e Migiana di Monte Malbe.

Don Nicolò Gaggia – Da parroco di Ponte Pattoli e Civitella Benazzone a parroco di Casamanza–Ponte Rio (Montelaguardia) e moderatore dell’unità pastorale con Ponte Felcino.

Don Sergio Ghio, Fraternità San Carlo – Da parroco a Roma a collaboratore parrocchiale di Marsciano.

Padre Rosario Corrado Giunta, Ofm – Vicario parrocchiale di Colombella e Bosco.

Don Arduino Marra – Vicario parrocchiale di Ferro di Cavallo.

Don Filippo Pattarini – Da parroco di Gioiella e Petrignano del Lago a collaboratore parrocchiale di Castelvieto e Montesperello.

Don Marco Pigoni – Da parroco di Mantignana e Migiana di Monte Malbe a parroco di Pozzuolo, Gioiella e Petrignano del Lago.

Padre Damiano Romagnolo, Ofm – Parroco di Ponte d’Oddi.

Padre Francesco Pio Russi, Ofm – Cappellano presso l’Ospedale S. Maria della Misericordia.

Don Fonasco Salvatori – Da parroco di Casamanza–Ponte Rio (Montelaguardia) a parroco di Ponte Pattoli e Civitella Benazzone.

Don George Sen Muthian – Collaboratore parrocchiale di Prepo, Ponte della Pietra e San Faustino.

Le nomine, frutto di un attento discernimento pastorale, segnano un passaggio importante per la vita della diocesi, nel segno della continuità e del rinnovamento delle comunità locali.