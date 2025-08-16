Trump e Putin insieme nella “Bestia”: ad Anchorage la diplomazia corre su quattro ruote

Un’immagine destinata a entrare nei manuali della diplomazia: Donald Trump e Vladimir Putin, leader delle due principali superpotenze mondiali, hanno lasciato fianco a fianco l’aeroporto della città artica a bordo della stessa limousine presidenziale. Niente cortei separati, niente rigidità protocollari: il presidente degli Stati Uniti è salito dalla portiera destra della “The Beast”, mentre il leader del Cremlino ha scelto di prendere posto dall’altro lato, rinunciando alla sua Aurus presidenziale che lo attendeva sulla pista. Un gesto rarissimo, dal forte valore simbolico, che ha sorpreso osservatori e addetti ai lavori.

La fortezza chiamata “The Beast”

La scena ha attirato l’attenzione anche per il mezzo scelto: la limousine blindata del presidente americano, soprannominata “The Beast” (la Bestia) e ufficialmente nota come “Cadillac One”. Un veicolo unico, sviluppato dalla Cadillac con un design che richiama l’Escalade ma basato sul telaio dei pick-up pesanti Chevrolet, rinforzato per resistere persino a esplosioni sotterranee.

Il propulsore resta avvolto nel mistero: secondo le ipotesi, potrebbe trattarsi di un V8 benzina Vortec da 8,1 litri o di un V8 turbodiesel Duramax da 6,6 litri. Gli pneumatici in kevlar, capaci di sostenere un peso che oscilla tra le 7 e le 9 tonnellate, consentono all’auto di continuare la marcia anche in caso di foratura o distruzione completa della gomma.

Sicurezza estrema

La “Bestia” è concepita come una vera e propria fortezza mobile. Il serbatoio è protetto da schiuma antincendio, i vetri antiproiettile raggiungono i 15 centimetri di spessore e le portiere, pesanti come quelle di un Boeing 757, possono essere elettrificate. L’abitacolo, isolato dall’esterno e realizzato con acciaio, titanio, alluminio e ceramica, è dotato di sistemi di ossigenazione per proteggere gli occupanti da eventuali attacchi chimici. A bordo non mancano un frigorifero con sacche di sangue compatibili con quello del presidente e forniture mediche d’emergenza. I sistemi di comunicazione, infine, sono criptati e collegati costantemente con il vicepresidente e il Pentagono.

Al volante l’élite dei servizi segreti

A guidare la “Bestia” non c’è un autista qualunque, ma un agente scelto dei servizi segreti statunitensi, addestrato a manovre estreme: inversioni a tutta velocità, guida in retromarcia su pista e movimenti tattici complessi. Sfide particolarmente impegnative, considerato che l’auto pesa quanto tre Hummer messi insieme.

Il viaggio in Alaska di Trump e Putin resterà impresso non solo per i contenuti politici del vertice, ma anche per quell’istantanea: due leader mondiali, solitamente separati da rigidi protocolli e scorte personali, uniti nello stesso abitacolo. Un’immagine di diplomazia spettacolare che, al di là delle differenze, racconta il potere della simbologia nelle relazioni internazionali.