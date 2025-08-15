Ferragosto di vigilanza: caccia F-35 italiani intercettano velivoli russi nei cieli baltici

Anche a Ferragosto, mentre l’attenzione internazionale è rivolta a un summit da cui si auspica possa emergere una tregua e, in prospettiva, la pace, le Forze Armate italiane hanno ribadito la loro prontezza operativa. Due caccia F-35 dell’Aeronautica Militare, in servizio presso la base di Ämari, in Estonia, sono stati allertati per uno scramble nell’ambito della missione NATO di Air Policing, intercettando due velivoli russi.

L’episodio, avvenuto a pochi giorni dall’ultimo intervento simile, rientra nelle attività di vigilanza costante e di reazione immediata dell’Alleanza Atlantica sul fianco Est, con particolare attenzione ai cieli dei Paesi Baltici.

«Il compito è chiaro: intervenire con prontezza per impedire che episodi isolati possano trasformarsi in situazioni più gravi – ha dichiarato il Ministro della Difesa Guido Crosetto –. Anche in un giorno di festa come il 15 agosto, la Difesa resta vigile, a testimonianza della dedizione, del senso di responsabilità e della professionalità che contraddistinguono ogni militare italiano».