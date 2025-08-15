Catania si accende per Sant’Agata d’estate: diretta nazionale su Sicilia 242

Domenica 17 agosto Catania tornerà a vestirsi di luce e devozione per Sant’Agata d’Estate, la celebrazione che ogni anno unisce fede, tradizione e spettacolo. L’evento sarà trasmesso in diretta nazionale su Sicilia 242 TV Nazionale – Canale 242 del digitale terrestre – e disponibile anche sull’app ufficiale Sicilia 24.

La manifestazione, attesissima dai fedeli e dai turisti, rappresenta uno dei momenti più suggestivi del calendario cittadino, con processioni, musica, scenografie luminose e un forte coinvolgimento popolare. “Sant’Agata è la nostra storia e la nostra passione – sottolineano gli organizzatori – e ogni anno rinnoviamo questo legame con la città e con chi ci segue da tutta Italia”.

L’appuntamento si preannuncia come un’occasione per vivere e condividere la magia di una tradizione che, pur ancorata al passato, continua a parlare al presente.