Carbone, Martire e Nesci: due voci italiane su WGBB Radio, proudly serving Long Island since 1924
Nella seconda parte di agosto, lo storico programma condotto dal “leone italoamericano” Attilio Carbone su WGBB Radio, proudly serving Long Island since 1924, ospiterà due collegamenti speciali dall’Italia.
Il 17 agosto, alle 21:30 ora italiana (15:30 EST negli Stati Uniti), sarà in diretta dal Veneto Massimo Martire, direttore artistico delle radio di Canale Italia e popolarissimo conduttore televisivo del programma di informazione Noi Notizie.
Il 24 agosto, sempre alle 21:30 ora italiana (15:30 EST negli Stati Uniti), il microfono passerà all’Umbria con Antonio Nesci, editore digitale a capo di un gruppo editoriale che spazia da laprimapagina.it a italocanadesi.it, includendo conoscimilano.it, conosciroma.it, europanelmondo.it, bellieinsalute.it, unosguardosutorino.it, firenzeora.it, conoscigenova.it e conoscibologna.it.
Due appuntamenti che promettono di creare un autentico ponte radiofonico tra Long Island e l’Italia, condividendo storie, esperienze e prospettive uniche.
Carbone, Martire and Nesci: two Italian voices on WGBB Radio, proudly serving Long Island since 1924
In the second half of August, the historic program hosted by the “Italian-American lion” Attilio Carbone on WGBB Radio, proudly serving Long Island since 1924, will feature two special live connections from Italy.
On August 17th, at 9:30 PM CET (3:30 PM EST in the United States), broadcasting live from Veneto, Massimo Martire, artistic director of Canale Italia’s radio network and highly popular TV host of the news program Noi Notizie, will be on air.
On August 24th, at the same time — 9:30 PM CET (3:30 PM EST) — the show will connect to Umbria with Antonio Nesci, digital publisher leading a media group ranging from laprimapagina.it to italocanadesi.it, including conoscimilano.it, conosciroma.it, europanelmondo.it, bellieinsalute.it, unosguardosutorino.it, firenzeora.it, conoscigenova.it, and conoscibologna.it.
Two broadcasts set to build a genuine radio bridge between Long Island and Italy, sharing unique stories, experiences, and perspectives.