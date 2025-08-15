Zambrone. Mario Cuccione: “Pulisco la spiaggia ogni giorno, non solo durante le giornate ecologiche”
Armato di un bastone per raccogliere i rifiuti e di un sacco di plastica blu, Mario Cuccione dedica parte di ogni sua giornata alla pulizia della spiaggia di Zambrone. Un gesto di civismo e sensibilità ambientale che, racconta, porta avanti da una vita.
«La coscienza ecologica – spiega – dovrebbe essere presente in ognuno di noi. Non dobbiamo aspettare che qualcuno organizzi la giornata ecologica una volta ogni dieci o vent’anni. Io lo faccio ogni giorno, da solo, qui a Marinella di Zambrone».
Cuccione sottolinea come l’impegno costante sia la chiave per preservare gli spazi naturali, ringraziando anche la giornalista Karen Sarlo per essersi unita alle iniziative di pulizia. E invita tutti a “farlo tutti i giorni, anche nel proprio piccolo. TUTTI I GIORNI».
Il suo esempio diventa un invito diretto alla comunità: non delegare solo a iniziative sporadiche, ma trasformare la cura dell’ambiente in un’abitudine quotidiana.