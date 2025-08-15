Bari, dicembre 1943: il “secondo Pearl Harbor” e il mistero delle armi chimiche
Dicembre 1943. Nel porto di Bari si consuma una tragedia che passerà alla storia come il “secondo Pearl Harbor”. Un violento bombardamento tedesco colpisce le truppe Alleate, infliggendo perdite gravissime e mettendo in ginocchio l’operatività militare nella zona.
L’episodio, rimasto per decenni avvolto dal segreto, fu insabbiato dai servizi segreti americani e dichiarato top secret.
A ottant’anni di distanza, nuovi documenti e testimonianze riportano alla luce una verità scomoda: tra le acque del porto c’erano sostanze chimiche che, ufficialmente, non sarebbero mai dovute essere lì.
Attraverso il racconto di testimoni e l’analisi di fonti d’epoca, Roberto Giacobbo ricostruisce i retroscena di una vicenda che unisce storia, mistero e omissioni.
Secondo le ultime ricerche, proprio quell'attacco potrebbe aver avuto conseguenze inattese e ancora poco esplorate, aprendo interrogativi che mettono in discussione la versione ufficiale degli eventi.