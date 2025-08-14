Vibo Marina: l’appello della giornalista Rai Karen Sarlo per salvare il mare

Un’iniziativa spontanea per la tutela del mare lanciata sui social da Karen Sarlo, giornalista di Rai1, sta già coinvolgendo cittadini e ambientalisti locali.

Oggi, sulla spiaggia di Vibo Marina, Karen Sarlo insieme a Vincenzo Luciani, Annamaria Luciani, Michele Romano e altri sei volontari hanno raccolto una busta di plastica in soli dieci minuti, dando così il via ad un invito pubblico a partecipare alla salvaguardia del litorale.

L’appuntamento per domani è fissato sulla stessa spiaggia libera, tra i lidi della Rada e della Vela, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. L’obiettivo è raccogliere la plastica abbandonata e formare una vera e propria catena umana a difesa del mare.

“Vi aspettiamo tutti con guanti, paletta, buste biodegradabili e retino – scrive Sarlo sui social – Condividete l’iniziativa: dimostriamo insieme di essere cittadini virtuosi!”.

L’iniziativa ha già suscitato entusiasmo e numerose adesioni, dimostrando quanto la partecipazione civica possa fare la differenza nella protezione dell’ambiente e nella sensibilizzazione verso comportamenti sostenibili.