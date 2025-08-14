Vibo Marina: l’appello della giornalista Rai Karen Sarlo per salvare il mare

Calabria, Primo Piano

Un’iniziativa spontanea per la tutela del mare lanciata sui social da Karen Sarlo, giornalista di Rai1, sta già coinvolgendo cittadini e ambientalisti locali.

Oggi, sulla spiaggia di Vibo Marina, Karen Sarlo insieme a Vincenzo Luciani, Annamaria Luciani, Michele Romano e altri sei volontari hanno raccolto una busta di plastica in soli dieci minuti, dando così il via ad un invito pubblico a partecipare alla salvaguardia del litorale.

L’appuntamento per domani è fissato sulla stessa spiaggia libera, tra i lidi della Rada e della Vela, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. L’obiettivo è raccogliere la plastica abbandonata e formare una vera e propria catena umana a difesa del mare.

“Vi aspettiamo tutti con guanti, paletta, buste biodegradabili e retino – scrive Sarlo sui social – Condividete l’iniziativa: dimostriamo insieme di essere cittadini virtuosi!”.

L’iniziativa ha già suscitato entusiasmo e numerose adesioni, dimostrando quanto la partecipazione civica possa fare la differenza nella protezione dell’ambiente e nella sensibilizzazione verso comportamenti sostenibili.