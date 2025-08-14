“L’Albero dei Desideri Camp”: il campo estivo che i bimbi amano
Sport, giochi, natura, laboratori e tantissime attività fino al 12 settembre
Un’estate di divertimento a Lamezia
Tra svago, attività, uscite didattiche e laboratori creativi, l’estate dei bambini diventa più bella grazie a L’Albero dei Desideri, il campo estivo a Lamezia Terme che offre ogni giorno esperienze nuove, stimolanti e divertenti… tutto in pieno centro città.
Un luogo sicuro, inclusivo e stimolante
“L’Albero dei Desideri Camp”, situato presso il Palagatti in via Dei Bizantini e riconosciuto dal Coni come Educamp, propone una serie di attività progettate per accogliere bambini dai 3 ai 14 anni.
In un ambiente sicuro e immersivo, ogni giornata è costruita attorno a un’attività diversa per mantenere viva la curiosità, favorire la socializzazione e valorizzare le capacità di ogni bambino. Qui, l’estate inizia ogni mattina appena si varca la soglia, senza spostamenti complicati o lunghi viaggi.
Attività quotidiane e percorsi creativi
Il campo estivo offre giochi, laboratori creativi, attività sportive e momenti di crescita condivisa, sempre seguiti da personale qualificato. Tutte le attività sono progettate con attenzione all’inclusione e al benessere emotivo dei partecipanti.
Il servizio di campo estivo supporta le famiglie durante i periodi di chiusura delle scuole, garantendo ai bambini continuità educativa e momenti di svago in compagnia dei coetanei.
Organizzazione e orari
Le attività sono strutturate per fasce d’età e gestite da personale qualificato. Il campo estivo è iniziato a giugno e prosegue fino al 12 settembre, con orario continuato dalle 7.30 alle 17.00 e possibilità di uscita anticipata entro le 13.
Giornata tipo:
- 7.30 – 9.00: accoglienza
- 9.00 – 10.00: musica, balli, giochi
- 10.00 – 10.30: pausa relax e merenda
- 10.30 – 12.30: attività laboratoriali e sportive diversificate
- 12.30 – 13.00: uscita servizio mezza giornata / preparazione al pranzo
- 13.00 – 14.00: pranzo
- 14.15 – 15.30: compiti facoltativi, giochi da tavolo
- 15.30 – 17.00: attività varie
Contatti
Per informazioni: 348.6260734 (telefono o messaggio)