“L’Albero dei Desideri Camp”: il campo estivo che i bimbi amano

Sport, giochi, natura, laboratori e tantissime attività fino al 12 settembre

Un’estate di divertimento a Lamezia

Tra svago, attività, uscite didattiche e laboratori creativi, l’estate dei bambini diventa più bella grazie a L’Albero dei Desideri, il campo estivo a Lamezia Terme che offre ogni giorno esperienze nuove, stimolanti e divertenti… tutto in pieno centro città.

Un luogo sicuro, inclusivo e stimolante

“L’Albero dei Desideri Camp”, situato presso il Palagatti in via Dei Bizantini e riconosciuto dal Coni come Educamp, propone una serie di attività progettate per accogliere bambini dai 3 ai 14 anni.

In un ambiente sicuro e immersivo, ogni giornata è costruita attorno a un’attività diversa per mantenere viva la curiosità, favorire la socializzazione e valorizzare le capacità di ogni bambino. Qui, l’estate inizia ogni mattina appena si varca la soglia, senza spostamenti complicati o lunghi viaggi.

Attività quotidiane e percorsi creativi

Il campo estivo offre giochi, laboratori creativi, attività sportive e momenti di crescita condivisa, sempre seguiti da personale qualificato. Tutte le attività sono progettate con attenzione all’inclusione e al benessere emotivo dei partecipanti.

Il servizio di campo estivo supporta le famiglie durante i periodi di chiusura delle scuole, garantendo ai bambini continuità educativa e momenti di svago in compagnia dei coetanei.

Organizzazione e orari

Le attività sono strutturate per fasce d’età e gestite da personale qualificato. Il campo estivo è iniziato a giugno e prosegue fino al 12 settembre, con orario continuato dalle 7.30 alle 17.00 e possibilità di uscita anticipata entro le 13.

Giornata tipo:

7.30 – 9.00: accoglienza

accoglienza 9.00 – 10.00: musica, balli, giochi

musica, balli, giochi 10.00 – 10.30: pausa relax e merenda

pausa relax e merenda 10.30 – 12.30: attività laboratoriali e sportive diversificate

attività laboratoriali e sportive diversificate 12.30 – 13.00: uscita servizio mezza giornata / preparazione al pranzo

uscita servizio mezza giornata / preparazione al pranzo 13.00 – 14.00: pranzo

pranzo 14.15 – 15.30: compiti facoltativi, giochi da tavolo

compiti facoltativi, giochi da tavolo 15.30 – 17.00: attività varie

Contatti

Per informazioni: 348.6260734 (telefono o messaggio)