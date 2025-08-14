Gianluca Iannotta: dal piccolo borgo campano alla conquista del digitale – La storia che ribalta i luoghi comuni sul Sud e sul “posto fisso”

Un imprenditore che ha trasformato la sua vita lasciando la sicurezza del lavoro dipendente per fondare Tublat.com, dimostrando che il Sud Italia è terra di innovazione, impresa e talento

Sant’Agata de’ Goti (BN) – In un’Italia ancora profondamente legata al mito del “posto fisso”, soprattutto nel Mezzogiorno, c’è chi ha deciso di andare controcorrente. Gianluca Iannotta, 35 anni, imprenditore digitale e fondatore di Tublat.com, ha scelto di abbandonare la stabilità del lavoro dipendente per inseguire un sogno: democratizzare il marketing digitale per le piccole e medie imprese, rendendolo accessibile a tutti.

La sua storia non è solo il racconto di un’azienda di successo, ma un manifesto contro i luoghi comuni. Nel Sud Italia, troppo spesso dipinto come una terra di immobilismo e assistenzialismo, Gianluca rappresenta una generazione che non aspetta ma agisce, che non vive di sussidi ma crea opportunità, lavoro e innovazione.

“Non è vero che al Sud non si può fare impresa. Non è vero che il successo è prerogativa solo del Nord. La differenza la fanno le persone, non il codice di avviamento postale”, afferma Iannotta.

Nato e cresciuto a Sant’Agata de’ Goti, un borgo in provincia di Benevento, Gianluca ha sperimentato il sacrificio, le rinunce e il coraggio necessari per trasformare una visione in realtà. Dopo aver lavorato per anni come dipendente, ha deciso di lasciare tutto, affrontando il rischio e l’incertezza per fondare Tublat.com. In pochi anni, la sua azienda ha raggiunto oltre 1000 clienti e si è affermata come punto di riferimento nel settore.

Il suo percorso è una risposta concreta a due falsi miti:

Il mito del posto fisso come unica sicurezza – Iannotta dimostra che la vera stabilità non è quella imposta da un contratto, ma quella costruita sulla propria determinazione e capacità di reinventarsi.

Il mito di un Sud statico e privo di ambizione – Con il suo lavoro, prova che il Mezzogiorno è ricco di talenti e imprenditori capaci di competere sul mercato globale.

Il messaggio che Gianluca lancia ai giovani è chiaro: “Non lasciatevi ingabbiare dalle paure e dalle convinzioni degli altri. Il futuro si costruisce con coraggio, impegno e visione. E il Sud ha tutte le carte in regola per essere protagonista”.

Un invito a cambiare prospettiva, a rompere i pregiudizi e a dimostrare che, anche partendo da un piccolo paese, si può lasciare il segno nel mondo. Un messaggio che Gianluca Iannotta condividerà anche sul piccolo schermo: domenica mattina sarà ospite in diretta su Canale Italia, in onda a livello nazionale ed europeo, nel programma Notizie Oggi condotto da Massimo Martire, dove racconterà la sua storia e la visione che ispira il suo percorso.