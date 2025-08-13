Su PrimantennaFm oggi torna “Tormentoni” con Simone Mone Ferroni: un’ora di successi che accendono l’estate

Oggi, mercoledì, dalle 15:00 alle 16:00, su PrimantennaFm appuntamento con “Tormentoni”, il format frizzante dedicato ai brani che fanno da colonna sonora all’estate e non solo. Alla conduzione, Simone Mone Ferroni, pronto a guidare gli ascoltatori in un’ora di musica travolgente, tra grandi hit e sonorità che fanno battere il tempo. Un’occasione per rivivere le canzoni più amate e scoprire quelle destinate a diventare i nuovi tormentoni della stagione.