Francavilla Angitola, il Premio “Città del Drago” alla dottoressa Adele Cinquegrana: eccellenza nella ricerca oncologica e nella promozione della Dieta Mediterranea

Francavilla Angitola ha reso omaggio a una delle sue figlie più illustri. La dottoressa Adele Cinquegrana ha ricevuto il prestigioso premio Francavilla Angitola – Città del Drago per il suo impegno nella ricerca scientifica e nella prevenzione oncologica.

Con due lauree in Scienze Nutraceutiche e Scienze della Nutrizione Umana, Cinquegrana si è distinta per i suoi studi sulla funzione della Boswellia serrata nella prevenzione del tumore al colon. La sua missione professionale è chiara: dedicarsi con competenza e passione alla cura e alla ricerca sui tumori.

Studiosa e convinta sostenitrice della Dieta Mediterranea, è Ambasciatrice nel mondo della Dieta Mediterranea di riferimento Città di Nicotera, portando ovunque il messaggio di uno stile alimentare sano e riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Ha partecipato a numerosi convegni internazionali in paesi come Cuba e Stati Uniti, contribuendo alla diffusione del sapere scientifico.

Attualmente, Cinquegrana è titolare di una borsa di studio della Filitalia International per un tirocinio presso la Temple University di Philadelphia, sotto la guida del professor Domenico Praticò, tra le massime autorità mondiali nella ricerca e cura dell’Alzheimer.

Con il suo 110 e lode accademico e una carriera in ascesa, la dottoressa rappresenta un esempio concreto di come il talento e l’impegno possano proiettare nel mondo l’eccellenza del territorio.

Il prossimo 18 agosto sarà ospite su Canale Italia in una trasmissione condotta da Massimo Martire, occasione per raccontare la sua esperienza e la sua instancabile missione: dedicare la vita alla cura dei pazienti oncologici.