Francavilla Angitola Città del Drago: il Comitato Scientifico ringrazia Antonio Nesci per l’impegno nell’informazione libera

Riceviamo e pubblichiamo

Caro Antonio, buon giorno.

Solo ora dopo tanta fatica mi concedo a facebook perché sento il dovere di ringraziarti personalmente per tutto quello che hai dato e fatto per il nostro meraviglioso evento. Meriti tutti gli apprezzamenti possibili e senza di te la manifestazione non avrebbe avuta la stessa importanza e lo stesso risalto.

Ti ho seguito nell’intervento fatto e, pur con la voce rotta dall’emozione come abbiamo constatato, ho avuto modo di avvertire i sentimenti profondi che ti legano alla nostra terra. Un riconoscimento ha valore sempre ma questo del Drago ti ha particolarmente coinvolto e per esso hai dato il massimo per onorare la scelta che il Comitato Scientifico, tramite il caro fraterno amico Pino Cinquegrana, ha voluto assegnarti per premiare il tuo impegno per una informazione libera e plurale che da circa vent’anni porti avanti.

Seguire il tuo impegno in questo ultimo mese è stato fondamentale perché abbiamo imparato tanto dal tuo modo di lavorare e dalla dedizione che mostri a baypassare qualsiasi argomento, la passione che metti in ogni cosa che fai. Permettimi di esprimerti tutta la mia personale ammirazione e il ringraziamento del Centro di Cultura e Tradizioni popolari.

Siamo onorati con tutto il Comitato Scientifico di averti coinvolto in questo progetto che speriamo ti vedrà ancora con noi per continuare su questa linea tracciata da te, verso sempre più ambiziosi obiettivi per il Centro e per Francavilla di cui sei a pieno titolo, ambasciatore del Drago insieme agli altri graditi ospiti che con te sono stati premiati: Mons. Fiorillo, Dott. Pallone, Dott.ssa Cinquegrana, la Confraternita del SS.mo Nome di Maria di Pizzo.

Con te vogliamo ringraziare la tua redazione e il gruppo di lavoro che ha collaborato con te nel dare spazio, visibilità e lustro alla nostra comunità di Francavilla e alle sue bellezze naturali con tutto il patrimonio artistico e storico: Massimo Martire, Domenico Nardo, Rino Rosario Logiacco, Antonello Lamanna, Claudio Pasqua, Francesco Mannarino, Alessandro Nardelli, Attilio Carbone, Lucio Di Mauro, Luca Giommini e altri che in questo momento non mi vengono in mente e a cui chiedo venia.

A questi aggiungo Antonio Sisca della Gazzetta del Sud, Dario Conidi e Danilo Zimatore del Quotidiano del Sud. Un ultimo saluto e ringraziamento al Comitato Scientifico, a cominciare dal prof José Luis Alonso Ponga, Pino Cinquegrana, Vito Caruso, Antonio Paolillo, Pippo Prestia, Angelo Rocco Galati.

Voglio concludere, caro Antonio, augurandoti ancora più importanti riconoscimenti per il tuo lavoro ed un futuro meraviglioso per te e la tua famiglia a cui tieni tanto. Ti abbraccio e grazie per tutto. Buone meritate vacanze.

Franco Torchia