Europa Verde Verdi Vibo: valorizzare il tracciato ferroviario della Costa degli Dei, un bene prezioso per turismo e mobilità

di Giuseppe Alviano *

Sarebbe un bene prezioso.

Abbiamo un tracciato che forse in nessuna altra parte d’Italia si affaccia meravigliosamente tutto sulla Costa degli Dei da Eccellente a Rosarno, passando per Francavilla, Pizzo, Vibo Marina, Trainiti, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, S. Domenica di Ricadi, Joppolo, Rosarno.

Tutte stazioni e tracciato mozzafiato che, con immenso spettacolo, si affacciano sul mare offrendo il meglio della natura.

I suoi meravigliosi ponti costruiti nell’era del Fascismo hanno un fascino e una storia architettonica come pochi.

Oltretutto si ridurrebbe al minimo il traffico stradale, purtroppo con strade non all’altezza delle esigenze di chi le percorre.

I turisti che arrivano a S. Eufemia Lamezia e che si recano verso le mete suindicate – e ne sono tanti – avrebbero un vantaggio enorme.

Invece tutte le stazioni e il tracciato, nonostante in funzione come circolazione treni, si trovano in un degrado non più accettabile.

Noi di Europa Verde Verdi Vibo ci stiamo adoperando per cercare soluzioni in merito a tutto ciò su menzionato, con la speranza di poter raggiungere questo obiettivo molto importante per tutto il territorio costiero.

* Riceviamo e pubblichiamo integralmente