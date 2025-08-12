Perugia. Squarta: “Giorgia Meloni, una guida che incarna valori profondi. Il meglio deve ancora arrivare”

«Oggi non celebro un traguardo, ma una storia di forza, valore e visione». Con queste parole Marco Squarta, europarlamentare, ha voluto rendere omaggio a Giorgia Meloni, ricordando un legame personale e politico che dura da oltre venticinque anni.

«Conosco Giorgia dal 1998 – ha dichiarato – e so da dove è partita, quanta strada ha fatto e come l’ha percorsa: con serietà, coerenza, onestà e una dedizione che raramente ho visto in altre persone».

Per Squarta, il fatto che Meloni sia oggi alla guida del quarto governo più longevo della Repubblica «non sorprende» chi l’ha vista crescere politicamente: «Ho conosciuto da vicino la ragazza determinata che non abbassava mai lo sguardo, la donna che ha scelto di studiare, prepararsi e sacrificarsi quando altri avrebbero cercato scorciatoie».

Nell’elogio, l’europarlamentare ha voluto sottolineare non solo le doti politiche, ma anche quelle umane della premier: «Non è solo una leader politica, è una persona capace di ascoltare davvero, di rispettare la parola data, di affrontare ogni tempesta con lucidità e coraggio. Una guida che non si limita a governare, ma che incarna valori profondi, vissuti ogni giorno senza finzioni».

Squarta ha concluso con un auspicio: «Questo traguardo è il frutto della sua intelligenza, della sua forza interiore e della sua capacità di vedere lontano. E mentre l’Italia applaude, io penso solo che il viaggio non è finito: il meglio, Giorgia, deve ancora arrivare».