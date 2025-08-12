Antonio Nesci premiato a Francavilla Angitola: dedica il riconoscimento a Rosamaria Greco e lo condivide con tutti i redattori

Emozionatissimo, il nostro editore Antonio Nesci, in video collegamento da Perugia con la piazza di Francavilla Angitola, ha ringraziato la comunità francavillese per il Premio Internazionale Francavilla Angitola Città del Drago. Nel suo intervento, Nesci ha invitato a riscoprire e valorizzare i piccoli borghi d’Italia, citando proprio l’esempio di Francavilla.

Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato in loco da Domenico Nardo, della redazione di Europa nel Mondo. L’editore ha voluto dedicare l’encomio all’amata consorte Rosamaria Greco, che da 18 anni condivide e sostiene i progetti editoriali del Gruppo, e lo ha esteso simbolicamente a tutta la squadra e ai lettori.

Le immagini dell’evento portano la firma del fotografo Danilo Zimatore, professionista di Pizzo, che ha voluto immortalare e donare in fotografie questo momento storico per il gruppo editoriale.

L’appuntamento, in corso di svolgimento, si può seguire in diretta qui. La conduzione è di Pino Cinquegrana, come sempre impeccabile.