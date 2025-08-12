Antonio Nesci verso il Premio Internazionale Francavilla Angitola: affetto e stima da tutta Italia

Antonio Nesci, editore del Gruppo La Prima Pagina, in vista del Premio Internazionale Francavilla Angitola Città del Drago, sta ricevendo in privato e in pubblico centinaia di messaggi, da persone comuni e da personalità da tutta Italia e dall’estero.

Tra questi, spiccano le parole di tre grandi del giornalismo e della poesia, Vincenzo Varone e Giuseppe Sarlo.

Vincenzo Varone:

Complimenti Antonio per il Premio che ti viene conferito oggi. Un riconoscimento al Tuo cammino senza pause e con la biro sempre in movimento lungo la strada del giornalismo. Quel giornalismo che sa raccontare la Verità, la Bellezza, il Bene e la Speranza. Una tappa importante verso ulteriori meritati traguardi. Buona vita Antonio.

Giuseppe Sarlo:

Direttore, sono in vacanza fuori sede. Mi aveva già invitato il dott. Franco Torchia. Ribadisco che il riconoscimento è una testimonianza reale alle tue straordinarie capacità e che giunge in un momento in cui la Calabria ha bisogno di difendere il proprio orgoglio con giornalisti come te. Spero che tu dedichi il Premio alla tua fantastica Vibo Marina che ti ha dato i natali e avviato il percorso per la tua splendida affermazione professionale. Forza Antonio. Fai che i giovani diventino la vera speranza di questo territorio. In bocca al lupo.🙏❤️👏💪

Ciao Antonio, ti faccio tantissime congratulazioni per il prestigioso, e meritato, Premio che ti sarà conferito stasera a Francavilla.

Mi spiace non poter partecipare di persona alla cerimonia di premiazione. Scusami. Sarò presente col cuore.

Ad maiora semper!!!

Un caro saluto e un abbraccio.

Michele Pertullà