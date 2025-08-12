Città di Castello. Incendio in un seccatoio di tabacco a San Secondo: intervento dei Vigili del Fuoco

Oggi, intorno alle ore 14:00, la squadra dei Vigili del Fuoco di Città di Castello è intervenuta in località San Secondo per domare un incendio che ha interessato un seccatoio di tabacco. Sul posto sono stati impiegati un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte pompa (ABP) per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento sono state tempestive, evitando che il rogo si propagasse alle strutture vicine.