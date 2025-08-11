Maierato, “Orgoglio Maieratano” trionfa con il respiro internazionale di Sogno Americano

Piazza gremita ieri sera per Orgoglio Maieratano, evento che ha unito cultura, musica, gastronomia e ospiti da tre continenti. Al centro della serata la presentazione del secondo volume di Sogno Americano, firmato da Nestico e Viscomi, con le conclusioni affidate a Pirone, in un contesto magistralmente condotto dalla professoressa Marilena Scolieri.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di accademici provenienti dall’Argentina, dalla Patagonia e dal Canada, oltre alla presenza del presidente di Filitalia di Londra. Un collegamento in diretta con New York, uno spettacolo pirotecnico di venti minuti e stand di gastronomia locale hanno completato un programma accolto con entusiasmo dal pubblico.

Applauditissima l’esibizione del tenore Amerigo Marino, appena rientrato da un tour in Cina, che ha regalato momenti di alta musica. Tra gli ospiti, anche un giovane regista internazionale, la cui presenza ha sottolineato il respiro globale della manifestazione.

Il gruppo Maierato Noi, guidato dal presidente Franco Bevivino, si conferma nuova linfa giovane per dare energia e slancio ai grandi appuntamenti della comunità. La regia dell’intera serata è stata curata da Pino Cinquegrana, che ha orchestrato con precisione ogni dettaglio, trasformando l’evento in un simbolo di orgoglio e identità per Maierato.