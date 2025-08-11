Un tributo all’antropologo Pino Cinquegrana: la passione che illumina le radici di Maierato

È un vero e proprio riconoscimento di stima e affetto quello che in queste ore circola attorno alla figura di Pino Cinquegrana, antropologo e studioso instancabile, da tempo impegnato nella valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare della Calabria. La sua recente partecipazione e il ruolo centrale nel premio “Orgoglio Maieratano” hanno acceso i riflettori su un lavoro profondo, autentico e pieno di umanità.

«Il mio grazie, anzi il nostro grazie va a te per la passione infinita e il valore umano del tuo lavoro», scrive commossa la Professoressa Marilena Scolieri, che ha presentato con eleganza e padronanza di linguaggio l’evento promosso dal gruppo “Maierato Noi” presieduto da Franco Bevevino. «Ci sono mestieri che si imparano, e poi ci sono vocazioni che si portano dentro – aggiunge – Tu sei l’esempio vivente di quanto l’antropologia, quando nasce dalla passione autentica, possa diventare una forma profonda di amore per l’umanità».

Un elogio che risuona anche nella voce del Professore Pasquale Nestico, che sottolinea: «La tua amicizia mi commuove. Grazie, Pino, per un evento da non dimenticare». Parole di apprezzamento arrivano anche dal tenore Amerigo Marino, reduce da un tour internazionale in Cina, che descrive Maierato come «un cuore pulsante di valori» e definisce la serata «bella manifestazione, bella serata e bella presentazione».

Nel racconto di Cinquegrana, la cultura popolare diventa qualcosa di vivo e vibrante. «Nel tuo modo di fare antropologia e nel raccontare la storia c’è amore, rispetto, umiltà e una profonda fede nel valore della cultura popolare», scrive Amerigo Marino. «Per questo la tua figura è preziosa: ci ricordi che ogni paese, ogni persona, ogni racconto ha qualcosa da insegnare. Grazie infinite, per aver fatto dell’antropologia una scelta di vita e una passione che illumina la memoria del presente».

Anche il Professore Antonio Viscomi si unisce al coro di apprezzamenti: «Persona instancabile nella ricerca e negli studi antropologici».

A conferma del prestigio internazionale del suo lavoro, il Professore Pino Potenza dell’Università argentina scrive: «La presenza e i lavori di Pino Cinquegrana nobilitano Maierato e l’intera Calabria».

Attilio Carbone in diretta su radio WGBB New York ha sottolineato quanto “la elevata lettura antropica di Pino Cinquegrana è ormai un punto fermo negli Stati Uniti d’America”.

Il lavoro di Pino Cinquegrana è molto più di una professione: è un percorso di ascolto, di incontri, di silenzi che restituiscono dignità a tradizioni, riti e saperi spesso trascurati. Una vocazione che lo porta a non essere semplice spettatore del cambiamento, ma accompagnatore consapevole di una trasformazione che non cancella, ma valorizza ciò che siamo stati.

In tempi in cui la rapidità delle trasformazioni rischia di diluire memorie e identità, la passione di Cinquegrana rappresenta un faro per la comunità di Maierato e per tutti coloro che credono nel valore del patrimonio culturale come radice e futuro.