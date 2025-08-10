Città di Castello. Incidente a Ponte d’Avorio: scontro frontale tra auto, tre feriti e strada chiusa al traffico

Alle 19:00, i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti sulla strada statale in località Santa Lucia, presso Ponte d’Avorio, a causa di un grave incidente tra due autovetture. Lo scontro frontale ha causato il ribaltamento di una delle vetture.

Tre persone sono rimaste ferite: tutte sono state estratte dalle lamiere dai soccorritori e affidate al personale sanitario. Due di loro sono state trasportate in codice rosso all’ospedale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi. La strada statale è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.