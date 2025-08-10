Venezia 82, Dora Romano nel cast di “In the Hand of Dante” di Julian Schnabel

L’attrice Dora Romano ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione al film In the Hand of Dante, diretto dal regista e artista Julian Schnabel, che sarà presentato alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. “Un genio – ha commentato Romano sui social – È stato un privilegio poter lavorare con lui insieme a tante stelle del cinema mondiale”.

L’artista ha annunciato che presto condividerà altre immagini in vista dell’evento veneziano. La pellicola è tra le più attese per la firma di Schnabel e il prestigioso cast internazionale.