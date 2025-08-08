Vibo Valentia, i gloriosi anni 1954/55: tra arte e cultura

d Antonio Paolillo *

Anni memorabili, vissuti all’insegna dell’arte, della cultura e della partecipazione popolare. Un biennio straordinario, segnato da una vivace stagione di eventi e iniziative, promosse con passione dall’allora segretario del comitato, dott. Luigi Procopio, Presidente del Movimento Culturale Vibonese, e dall’avv. Antonino Murmura, Sindaco della città. Chi può dimenticare quelle manifestazioni di alto valore culturale? Mostre d’arte e di artigianato, festival della canzone, serate liriche, la Festa del Mare, concorsi di bellezza, la serata finale di Gala alla “Casina dei Fiori”, e tanti altri eventi di intrattenimento che seppero coinvolgere anche la splendida Vibo Marina, con il suo celebre Lido del bar Leone.

Fu un’epoca di intensa partecipazione, che vide protagonisti intellettuali di grande valore: poeti, narratori, pubblicisti, artisti, scienziati, musicisti, e tante altre figure benemerite. Uomini animati da passione e spirito di servizio, che seppero donare alla città un’anima nuova. Per non dilungarmi oltre, ho scelto di sintetizzare. Ci sarebbe molto, moltissimo ancora da raccontare… C’è da sperare che quegli anni possano tornare?

* Riceviamo e pubblichiamo