Siamo sulla dirittura d’arrivo per la presentazione del libro PLATINUM “Artisti e Poeti del Terzo Millennio

Vibo Valentia – Siamo sulla direttiva d’arrivo per la presentazione del prossimo libro curato dalla Dott.ssa Sonia Demurtas. Ci siamo quasi, ci comunica infatti la Critica d’Arte , è tutto pronto per la mostra con presentazione del catalogo a colori: Platinum “Artisti e Poeti del terzo millennio”. Quindi un libro, un volume di artisti, si, in questo libro, una bella antologia di vari autori, grazie ad una accurata selezione, si sono ritrovati artisti e poeti di un certo calibro, con le loro opere più importanti, capaci di coinvolgere estimatori di ogni livello. Il libro con una mia introduzione, svela i pregi di tutti gli artisti. La copertina del volume è stata realizzata con un’opera dai colori audaci, che portano la firma dell’eclettico Francesco Logoteta un importante artista reggino.

Dove potremo trovare questo libro ; Le copie del volume saranno inviate a spese della nostra Associazione “Fior di Loto” alle più importanti biblioteche italiane affinché li acquisiscano ufficialmente nel loro patrimonio librario. Le immagini della pittura e quelle della scultura, insieme alla poesia dei nostri tempi, saranno così consegnate come in uno scrigno prezioso agli amanti della poesie del domani o a quelli che fra qualche tempo chiederanno chi erano i loro avi, chi erano gli artisti di un tempo, cosa hanno fatto e lasciato nella storia della loro vita. Posso dire che ; “Abbiamo consegnato ad un libro i nostri sogni, le nostre emozioni e speriamo che qualcuno se ne prenderà cura”.

Le opere presenti in questo volume e le poesie, in tutte le edizioni curate dalla Dott.ssa Sonia Demurtas, sono certificate, stimate e catalogate, con codice ISBN (International Standard Book Number) che permette di reperire il libro in 89 paesi del mondo e di acquistare le edizioni nei migliori store come Mondadori, Feltrinelli, Amazon. Il codice ISBN è quel numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.

Quindi è come se autentichiamo gli autori con le loro realizzazioni ; Le opere presenti sono edite e certificate, una garanzia d’autore assoluta ed inoltre per quanto riguarda le opere d’arte presenti nel volume acquistano maggiore valore, sia per la recensione a cura di una rinomata critica d’arte sia per la vasta pubblicità dovuta al numero di copie in stampa. In più, come dicevo, il libro è inviato alle migliori biblioteche italiane. Si parla di Antologia ossia opere scelte con cura e con criterio: in un libro di questo genere si è presenti solo tramite un’accurata selezione, un’ antologia per molti ma “non per tutti”.

La ringraziamo e siamo onorati di essere presenti all’evento come quotidiano. Co. Rino Logiacco