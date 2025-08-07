Una tantum dirigenti Forze Armate e Forze di Polizia, bene ma serve fare chiarezza

L’accordo siglato tra il Governo e le APCSM (Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari) e le Organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare è un importante segno di riconoscimento del lavoro svolto da uomini e donne in divisa, dopo ben 7 lunghi anni di attesa.

Viene, infatti, data finalmente attuazione all’area negoziale per i dirigenti militari, introdotta nel 2017 con l’art. 46 del d.lgs. 95/2017 (c.d. “riordino delle carriere”), fino ad oggi rimasta solamente un’idea.

Non bisogna dimenticare che l’unica categoria della Pubblica Amministrazione esclusa dall’emolumento accessorio una tantum del 2023, di circa 700 euro annuali, previsto dall’art.1, comma 330 della legge 197/2022 è stata proprio quella dei dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Si resta, tuttavia, perplessi sulla reale efficacia della corresponsione dell’attuale emolumento accessorio una tantum sulla rivalutazione economica degli stipendi iniziali tabellari previsti dal d.lgs. 94/2017, sino ad oggi aggiornati con gli adeguamenti ISTAT, risicati rispetto ai tassi di crescita dell’inflazione.

Serve chiarezza soprattutto per il successivo triennio 2024-2026, non contemplato da questo accordo. Ci si aspetta che non si utilizzi, nuovamente, lo strumento dell’emolumento accessorio a posteriori, ma piuttosto una rivalutazione proporzionata degli stipendi iniziali tabellari.

Ben venga, altresì, l’estensione dell’applicazione degli istituti giuridici (licenza straordinaria per congedo parentale, licenza e riposo solidale, alcune norme relative alla tutela della genitorialità, licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere, licenza per aggiornamento scientifico), a favore dei dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia prevista dall’attuale accordo, volti a tutelare le medesime situazioni familiari del personale militare non contrattualizzato.