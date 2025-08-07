Sversamenti fognari a Bivona, l’avvocato Lino Matera si rivolge alla Procura: “Odori nauseabondi, mare impraticabile”

Riceviamo e pubblichiamo

ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

e p.c. Capitaneria di porto di Vibo Valentia

Il sottoscritto Avv. Pasquale Matera, residente a Vibo Valentia

ESPONE QUANTO SEGUE

Il presente atto ha la finalità di porre all’attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica accadimenti inerenti a una vicenda alquanto incresciosa, oltre che per alcuni aspetti pericolosa, per la salute pubblica, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti. Segnalo la necessità dell’intervento della Pubblica Autorità per la pronta risoluzione della vicenda descritta per la presenza di condotte che ritengo contrarie alla legge.

Nel periodo estivo risiedo insieme alla mia famiglia e a tanti altri signori proprietari o locatari nelle abitazioni site in via del Pescatore di Bivona fraz. di Vibo Valentia per le vacanze estive; ebbene il fronte mare che serve tali abitazioni da quando sono qui (14/07/2025) si presente quasi assiduamente sporco e dal forte odore di origine fognaria che rende impossibile sia la balneazione sia il semplice stare seduti sulla spiaggia per passare qualche momento di relax; certi di qualche sversamento in mare con alcuni vicini ci siamo messi alla ricerca della causa di tale problematica e seguendo il nauseabondo odore siamo giunti a quello che potrebbe essere sicuramente la causa dei problemi indicati sopra e di cui si allega un video registrato qualche giorno fa nei pressi della linea ferroviaria che costeggia il mare sulla tratta Vibo Valentia Marina – Briatico le cui coordinate sono: Latitudine 38,7152232 N Longitudine 16,0866954 E; più volte ci siamo recati sul posto in diversi orari e lo sversamento è costante e continuo e in maniera del tutto pacifica si può affermare che trattasi di scarico fognario!!!

Al fine di sentire le persone informate sui fatti sopra descritti si indicano genericamente tutti residenti accanto alla mia abitazione che si trova in via del Pescatore trav. 5 che in maniera palese e arrabbiata vivono tale situazione e che pertanto non avranno nessuna difficoltà a confermare quanto qui segnalato.

Per tutto quanto sovra esposto e motivato il sottoscritto Avv. Pasquale Matera come sopra emarginato

CHIEDE

che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d’illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sovra descritti, nell’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte.

Il sottoscritto Avv. Pasquale Matera chiede di essere avvisato ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari. Chiede di essere avvisato/a anche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata.