Canale Italia si conferma leader nella comunicazione d’impresa con un’offerta capillare su TV, radio e web

Lucio Garbo: “Una grande opportunità per tutte le imprese di accrescere i loro risultati”

“Una grande opportunità per tutte le imprese di accrescere i loro risultati”: con queste parole Lucio Garbo, editore e presidente di Canale Italia, ribadisce il ruolo strategico del gruppo nell’ecosistema della comunicazione italiana.

Con un media mix strutturato su 25 reti televisive nazionali – generaliste e tematiche – e 3 emittenti radiofoniche, Canale Italia si propone come la piattaforma ideale per le aziende che vogliono aumentare la propria visibilità e affermarsi in un mercato sempre più competitivo.

“La comunicazione è oggi un elemento decisivo per uscire dall’anonimato e primeggiare – sottolinea Garbo –. Canale Italia rappresenta la miglior soluzione quali-quantitativa per rapporto costi-benefici, accessibile anche alle piccole e medie imprese”.

Il gruppo raggiunge oltre 6 milioni di telespettatori, con una programmazione costruita per attrarre il pubblico dei responsabili d’acquisto, target fondamentale per le aziende di largo consumo. I dati di ascolto sono rilevati da Auditel, con il supporto di AGB Nielsen Media Research per garantire massima trasparenza e affidabilità.

Con una quota del 7% sull’offerta televisiva nazionale, Canale Italia supera anche i colossi Rai (4,5%) e Mediaset (3,3%), affermandosi come primo network privato per ampiezza e articolazione dell’offerta.

La presenza digitale completa la proposta: 26,2 milioni di utenti Internet e 13 milioni di utenti attivi ogni giorno confermano la solidità anche nel mondo online, dove l’approccio marketing oriented permette alle aziende di creare sinergie vincenti e mirate.