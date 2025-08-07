Vibo Valentia ricorda Luigi Razza: santa messa in suffragio nel 90° anniversario della sua tragica scomparsa
di Enzo Comerci *
Il 7 agosto del 1935 uno degli uomini più Grandi, di tutti i tempi, della Terra di Calabria ha perso la vita, in un incidente (?) aereo. Luigi Razza, il Vibonese Luigi Razza, il giovane Ministro ai Lavori Pubblici della Nazione, uno degli uomini più influenti del regime Fascista, con la Calabria nel cuore, ha perso la vita, unitamente agli uomini dell’equipaggio ed al suo seguito, alle prime luci del giorno nelle vicinanze del Cairo.
Questa mattina nella sua Vibo, che non lo dimentica mai, è stata celebrata una santa messa di suffragio per onorare la sua vita e il suo spirito.
