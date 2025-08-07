A Scalea, Santa Maria del Cedro, in arrivo dall’8 agosto Imperial Royal Circus

In arrivo dall’8 agosto a Scalea, Santa Maria del Cedro, Imperial Royal Circus, tra i più importanti e grandi d’Europa, il colosso italiano con 100 esemplari e 10 record mondiali. Per l’indimenticabile summer tour per la sua grandiosità, installerà le sue tensostrutture presso la strada statale 18.

Attrazioni mai viste in Italia: trapezisti, giocolieri, acrobati, attrazioni esotiche, dall’elegante giraffa ai reali, ai giganti della savana, un colosso che vanta 100 esemplari, artisti internazionali, esibizioni estreme con il globo di metallo e i motociclisti spericolati e la ruota della morte con artisti sudamericani e tanto divertimento con lo showman più amato, il celebre Elder, Clown Ridolini. La grande carovana circense, realmente porta con sè, un centinaio di straordinari esemplari che vivono nel rispetto e nell’amore della grande famiglia Imperial Royal Circo. Uno spettacolo pluripremiato e visto da oltre 2 milioni di persone in diverse nazioni. E’ possibile visitare il parco “ZOO” viaggiante più grande d’Italia, durante l’intervallo dello spettacolo

Il maestoso, confortevole ed elegante chapiteau si trova nella strada statale 18.

In programma i seguenti spettacoli: 8 agosto, ore 21.15; 9 e 10 agosto ore 18.00 e 21.15; 11 e 12 agosto, 21.15; 13 agosto riposo;14 e 15 agosto, 21.15; 16 e 17 agosto, 18.00 e 21.15; 18 e19 agosto, 21.15; 20 agosto, riposo; 21 e 22 agosto, 21.15; 23 e 24 agosto, 18.00 e 21.15; 25 e 26 agosto, 21.15; 27 agosto ,riposo; 28 e 29 agosto, ore 21.15; 30 e 31 agosto, 18.00 e 21.00.

Tradizione circense, novità, alta tecnologia, scenografie e luci di ultima generazione, un’ immensa carovana con 100 esemplari, da ammirare, tra cui, l’elegante giraffa, l’ippopotamo, leoni, tigri, bisonti, alta cavalleria. Dall’America Transformers bumblebee, la donna laser da Las Vegas; in pista artisti con esibizioni da record, premiati nei più importanti festival internazionali, tra cui Montecarlo. Uno spettacolo imperdibile ed indimenticabile, come solo la magia del circo sa infondere nell’animo di grandi e piccini.