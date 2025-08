di Piero Muscari *

Sul set di Gust’in Italy, in giro per Pizzo…

A caccia di storie, mani esperte e tradizioni autentiche. Incontriamo i maestri gelatai, custodi dei segreti del leggendario Tartufo di Pizzo — e non solo.

In attesa di sabato, quando Pizzo diventerà ufficialmente la prima Capitale Italiana del Gusto: Un riconoscimento che profuma di orgoglio, radici e futuro.

Un evento imperdibile, voluto dal GAL Terre Vibonesi con il supporto del Comune di Pizzo, per celebrare chi ogni giorno fa della qualità una missione.

Una serata per raccontare, ma soprattutto per progettare: il futuro della Calabria che ci crede, che parte dal basso, fatta di cuore, anima e buona volontà.

Prima o poi — anche la politica “alta” se ne accorgerà.

Nel frattempo… noi siamo già qui.

Vi aspettiamo numerosi il 9 agosto dalle 21

* Riprendiamo dai social

Clicca qui per il video