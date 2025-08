Francavilla Angitola accende le luci della cultura

Riceviamo e pubblichiamo da Vittoria De Caria

Ho letto, con interesse e attenzione , il messaggio del dottore giornalista Antonio Nesci che riceverà, il 12 agosto, il premio Internazionale Francavilla Angitola- Città del Drago.

Sono figlia di questo piccolo borgo e ho trascorso gli anni più belli della mia giovinezza.

Ancora oggi custodisco nel mio cuore “le memorie del passato” e sono fiera di avere le “radici ” che affondano e rimangono sempre verdi.

Per questo amore verso il mio paesello sento il dovere di ringraziare tutti, Franco Torchia (in copertina) Presidente dell’ Associazione cultura e tradizioni francavillesi, l’Amministrazione comunale, il prof José Luis Alonso Ponga, l’ antropologo prof Giuseppe Cinquegrana e la commissione scientifica.

Valorizzare il nostro territorio ponendo l’ attenzione su tradizioni, reperti storici , cultura e arte culinaria è un grande traguardo e rappresenta il “primo mattone” di collegamento tra Calabria , i piccoli borghi e il resto del Mondo.

La nostra Francavilla, come Paese del Drago, avrà la sua rivincita culturale.

Non dirò più: ” Paese mio che stai…disteso come un vecchio addormentato”… No. Francavilla ha acceso le “luci” e ha dato inizio ad un percorso di conoscenza e speriamo turismo culturale volto a far apprezzare le nostre feste popolari, i riti tradizionali, la nostra cultura culinaria che non ha nulla da invidiare a chef rinomati.

Il tempo che corre veloce avrebbe potuto “coprire” le ricchezze culturali con un velo di incuria, ma le capacità dei nostri abitanti, i saperi, i valori non si perderanno e resteranno come testamento per le future generazioni.

Grazie a tutti per l’ impegno, l’amore e la passione profusa.