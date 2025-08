Il Ringraziamento di Antonio Nesci per il Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago

Anticipiamo pubblicamente il messaggio che il nostro editore Antonio Nesci leggerà in occasione del Premio in consegna il prossimo 12 agosto 2025.

Ringraziamento per il Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago

Signor Presidente Franco Torchia, Amministrazione Comunale di Francavilla Angitola, Prof. José Luis Alonso Ponga, membri della Commissione Scientifica, caro Pino Cinquegrana, amici editori, giornalisti e cari colleghi,

e soprattutto a tutti voi, amici e sostenitori della cultura e delle tradizioni,

sono profondamente onorato e commosso nel ricevere questo prestigioso Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago. Questo riconoscimento assume per me un valore speciale perché lega il mio nome a una terra che custodisce con orgoglio una storia millenaria, fatta di bellezze paesaggistiche, tradizioni autentiche e un’identità forte. Francavilla Angitola, con il suo fascino unico, è molto più di un luogo geografico: è un crocevia di culture e simboli, e il Drago, simbolo mitico che la rappresenta, incarna la forza, la protezione e la saggezza che da sempre ispirano questa comunità.

Prima di tutto, voglio ringraziare sentitamente il Presidente Franco Torchia e il Centro di Cultura e Tradizioni Francavellesi per aver ideato e promosso questa iniziativa che non solo celebra la cultura locale, ma la mette in dialogo con orizzonti più ampi, creando ponti tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Il vostro impegno instancabile per la valorizzazione della nostra terra è un esempio luminoso per tutti noi.

Un grazie speciale va all’Amministrazione Comunale di Francavilla Angitola, che ha sostenuto con entusiasmo il progetto, confermando con i fatti l’importanza di tutelare e promuovere le radici culturali, le eccellenze enogastronomiche, e le storie di persone che rendono vivo questo territorio.

Un ringraziamento doveroso e affettuoso va al Prof. José Luis Alonso Ponga, la cui autorevole presenza e il cui contributo scientifico hanno arricchito questo premio, offrendoci una prospettiva antropologica e culturale fondamentale per capire il valore profondo delle nostre tradizioni e della nostra identità mediterranea.

Non posso non esprimere la mia riconoscenza a tutta la commissione scientifica che ha lavorato con rigore e passione per individuare i “Draghi”, gli Ambasciatori di Francavilla Angitola, che con la loro attività hanno saputo portare alto il nome del nostro territorio nel mondo.

Un grazie di cuore a Pino Cinquegrana, la cui energia e la cui dedizione rappresentano un motore fondamentale per la buona riuscita di questo progetto.

A tutti gli amici editori e giornalisti presenti e lontani, che con passione quotidiana danno voce alla cultura, alla storia, all’attualità, un sentito ringraziamento. Senza il vostro lavoro instancabile, senza la vostra capacità di raccontare con cura e responsabilità, iniziative come questa avrebbero meno forza e meno visibilità.

Desidero condividere questo riconoscimento con mia moglie, Rosamaria Greco, che è stata sempre al mio fianco con amore, sostegno e comprensione. Senza di lei nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Questo premio è anche suo.

Infine, ma non meno importante, voglio rivolgere un ringraziamento immenso a tutta la grande squadra di decine di redattori sparsi in tutta Italia che scrivono per La Prima Pagina e per tutte le testate che compongono il nostro progetto editoriale. Sono loro il vero cuore pulsante di questa avventura: grazie al loro lavoro, alla loro passione e professionalità, ogni giorno possiamo raccontare storie, diffondere cultura, informare con rigore e stimolare riflessioni. Questo premio è anche un riconoscimento al loro impegno e alla loro dedizione.

Ricevere il Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago significa per me un incentivo a continuare a lavorare con entusiasmo per la valorizzazione del territorio, della cultura e del dialogo tra le persone, che sono le vere radici di ogni comunità.

Ancora grazie di cuore a tutti voi, a Francavilla Angitola, a questa straordinaria squadra e a chi ogni giorno rende possibile tutto questo.

Vi assicuro che continuerò a portare con orgoglio questo simbolo e questo nome, consapevole della grande responsabilità che esso rappresenta.

Grazie.

Antonio Nesci