La Prima Pagina media partner di Orgoglio Maieratano: un onore raccontare la forza e le radici di una grande comunità

Un sentito ringraziamento a Pino Cinquegrana, a Franco Bevevino e all’intero gruppo culturale Maierato Noi per aver scelto il gruppo editoriale La Prima Pagina come media partner di Orgoglio Maieratano, un evento che rappresenta un vero e proprio tributo alle radici, alla cultura e alle eccellenze di questo splendido borgo calabrese.

Orgoglio Maieratano, promosso con passione da Maierato Noi sotto la guida di Franco Bevevino, non è solo un premio, ma un’occasione preziosa per celebrare le persone che, con impegno e dedizione, hanno portato alto il nome di Maierato in Italia e nel mondo, mantenendo vivo quel legame profondo con la propria terra. Siamo orgogliosi di poter contribuire a raccontare queste storie di talento, comunità e appartenenza, che rendono Maierato un esempio luminoso di identità e orgoglio.

Grazie ancora per la fiducia e la collaborazione: insieme possiamo far conoscere sempre più lontano la bellezza, la storia e l’energia di Maierato.