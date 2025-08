Mino De Pinto (Team Vannacci Vibo): “Domenica di relax lungo la Costa degli Dei, riflessioni per una nuova sfida”

Una domenica di relax, ma anche di riflessioni e visioni future per Mino De Pinto, leader del team Vannacci di Vibo Valentia. Il dirigente locale ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae lungo la splendida Costa degli Dei, simbolo dell’identità calabrese e scenario ideale per un momento di pausa e meditazione.

«Domenica di relax lungo la Costa degli Dei, riflessioni per una nuova sfida», ha scritto De Pinto, lasciando intendere che all’orizzonte si prepara un nuovo impegno, di natura politica e associativa. Il messaggio, sobrio ma significativo, è stato accolto con attenzione da sostenitori e osservatori locali, che interpretano le sue parole come il segnale di un percorso in evoluzione.

Il Gruppo Vannacci Vibo Valentia, di cui De Pinto è promotore, continua a radicarsi nel territorio proponendosi come laboratorio di idee e azioni. E mentre l’estate vibonese scorre tra eventi culturali, impegno civile e turismo, cresce l’attesa per conoscere i prossimi passi del team leader, che proprio in riva al mare sembra avere trovato nuova ispirazione.