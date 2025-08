Rende. Claudio Castiglione: “Buona domenica a tutti, un pensiero speciale a chi soffre”

Un messaggio di augurio e di profonda umanità quello diffuso da Claudio Castiglione, che ha voluto dedicare parole semplici ma significative alla comunità in occasione della domenica. “La domenica è sempre un giorno da accogliere a braccia aperte – ha scritto Castiglione –. Auguro a tutti voi, e alle vostre famiglie, una giornata serena, all’insegna della felicità e della pace”.

Nel suo messaggio, condiviso attraverso i social e i gruppi facebook di Rende, sua città di residenza, Castiglione ha voluto rivolgere un pensiero particolare a coloro che stanno attraversando momenti difficili: “Un pensiero speciale va a tutte le persone che soffrono: nelle case di cura, negli ospedali e nelle carceri”.

Un invito alla solidarietà e alla riflessione, in un giorno spesso dedicato al riposo e alla famiglia, ma che può e deve essere anche occasione per non dimenticare chi vive situazioni di dolore o solitudine.