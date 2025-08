Mariangela Preta ospite su Canale Italia per raccontare il Polo Museale di Soriano Calabro

Il Polo Museale di Soriano Calabro torna sotto i riflettori grazie alla partecipazione della direttrice Mariangela Preta alla trasmissione Noi Notizie su Canale Italia condotta da Massimo Martire. Un momento di grande visibilità per la realtà culturale calabrese, che custodisce e valorizza un prezioso patrimonio storico-artistico nel cuore del Vibonese.

Durante l’intervento, Preta ha illustrato l’impegno costante del Polo nella tutela dei beni culturali, sottolineando l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore identitario e civile della memoria collettiva. “I musei non sono solo luoghi di conservazione, ma centri vivi di conoscenza, incontro e crescita per l’intera comunità”, ha affermato la direttrice.

L’apparizione televisiva è stata anche l’occasione per raccontare le attività in corso, le iniziative educative rivolte ai giovani e la volontà di consolidare il ruolo del Polo Museale come punto di riferimento culturale e turistico per tutto il territorio calabrese.

“Essere stati invitati a Canale Italia rappresenta per noi un riconoscimento importante – si legge in una nota del Polo – Continueremo a lavorare con passione e determinazione per custodire e tramandare la bellezza e la storia della nostra terra”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’emittente per aver dato spazio a una realtà spesso poco conosciuta, ma fondamentale per raccontare il Sud che investe nella cultura.