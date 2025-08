Calabria, il Governatore Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni: «Ora la parola ai calabresi»

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha ufficialmente firmato la lettera di dimissioni. In un messaggio pubblicato sui social, Occhiuto ha dichiarato di aver affrontato per mesi l’opposizione di «sciacalli, odiatori e avversari» che avrebbero sperato nel fallimento della Calabria, non solo per fermare lui personalmente, ma per bloccare il progresso della regione.

«Adesso saranno i calabresi a scegliere se il nostro lavoro dovrà proseguire o meno», ha sottolineato il Governatore, che ha ribadito il proprio impegno a continuare a governare insieme alla Giunta regionale, come previsto dall’articolo 33 dello Statuto, fino al giorno delle prossime elezioni.

«Voglio bene ai calabresi che hanno creduto in me – ha detto Occhiuto – e continuerò a lavorare anche per chi non ha creduto. Viva chi ama la Calabria».

La decisione di dimettersi apre ora la strada a una nuova fase politica in Calabria, con i cittadini chiamati a esprimersi alle urne per decidere il futuro della Regione.