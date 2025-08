Tragedia a Villadossola: muore folgorato a 21 anni l’operaio Pashtrik Krasniqi

Un nuovo dramma sul lavoro scuote il Verbano-Cusio-Ossola. Pashtrik Krasniqi, operaio kosovaro di appena 21 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio, sabato 2 agosto, in un tragico incidente mentre stava smontando un ponteggio in piazza Repubblica, nel cuore di Villadossola.

Pashtrik Krasniqi si trovava su una piattaforma a circa sei metri d’altezza, impegnato nei lavori conclusivi su un edificio appena ristrutturato, l’ex sede della Banca Popolare di Intra. Secondo una prima ricostruzione, Pashtrik Krasniqi avrebbe urtato accidentalmente un cavo dell’alta tensione, rimanendo folgorato.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Volontari del Soccorso di Villadossola e il personale del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane lavoratore.

I carabinieri, giunti in piazza insieme ai vigili del fuoco, stanno ora conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Presenti anche i tecnici dello Spresal dell’ASL Vco, competenti in materia di sicurezza sul lavoro, e il personale dell’Enel per la verifica e la messa in sicurezza dell’impianto elettrico.

L’intera comunità di Villadossola è sotto choc. L’ennesima vittima di un lavoro pericoloso, svolto spesso da ragazzi giovanissimi, riaccende l’allarme sulla sicurezza nei cantieri e sulla necessità di prevenzione. Una vita spezzata troppo presto, mentre era semplicemente intento a guadagnarsi da vivere.