Il direttore editoriale di Libritalia Simona Toma: «Vibo mi abbraccia ogni sera con la sua luce e la sua bellezza»

“Vibo mi abbraccia ogni sera con la sua luce, i suoi silenzi, la bellezza che non chiede nulla, ma dà tutto”. Così Simona Toma, direttore editoriale di Libritalia, esprime il suo profondo legame con la città di Vibo Valentia.

In una toccante dichiarazione, Toma racconta come ogni volta che guarda il cielo vibonese, sente confermato il suo amore per questa terra: “Capisco perché non potrei mai smettere di amarla”.

Le parole del direttore sottolineano un sentimento di appartenenza e ammirazione verso la città, fatta di luci e silenzi che parlano di una bellezza autentica e discreta, capace di dare senza chiedere nulla in cambio.

Un messaggio che testimonia il valore culturale e umano di Vibo Valentia, nel cuore della Calabria, vista attraverso lo sguardo attento di una donna che lavora nel mondo dell’editoria e della cultura.