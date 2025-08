Vibo Valentia. Bevilacqua annuncia la presenza di Indipendenza: “Alle Regionali ci saremo con liste pulite e programmi condivisi”

Francesco Bevilacqua, coordinatore regionale di Indipendenza, annuncia l’intenzione del movimento di partecipare alle prossime elezioni regionali in Calabria con un progetto politico che punta su trasparenza e concretezza.

«Alle prossime elezioni regionali ci saremo – dichiara – proveremo ad essere dalla parte giusta, sulla base di programmi condivisi e di scelte convincenti, non per noi ma per la Calabria».

Bevilacqua sottolinea l’importanza di costruire un’alleanza solida e credibile, fondata su valori e obiettivi chiari. «Sappiamo bene che dovrà esserci la disponibilità degli eventuali alleati, ma siamo fiduciosi perché le nostre liste saranno pulite e di qualità».

Un messaggio diretto agli elettori e a chi guarda con attenzione alla composizione del futuro scenario politico regionale. «Il resto – conclude – come è giusto, sarà affidato agli elettori».

L’ex parlamentare calabrese si prepara così a una nuova sfida (non sarà però candidato), puntando su etica politica e partecipazione come pilastri del suo impegno per la Calabria.