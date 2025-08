Vannacci premiato in Costa Smeralda: “La Sardegna è un angolo di paradiso”

Una serata di festa e riconoscimenti ha accolto l’europarlamentare Roberto Vannacci in Costa Smeralda, dove ha ricevuto un premio speciale per il suo impegno politico. L’evento, organizzato dal noto imprenditore turistico Sergio Siddi, ha visto la partecipazione di numerose personalità locali e rappresentanti della Lega Sardegna.

Vannacci ha espresso tutta la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta: “Estremamente grato per il premio che mi è stato tributato. Ringrazio Sergio Siddi, ideatore del premio, Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda, e i moderatori dell’evento Luigi Puddu e Chiara Basciu”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Andrea Exiana del MAC, definito da Vannacci “essenziale per la riuscita della serata” e attivo nella crescita della rete dei “vannacciani” in Sardegna. Non sono mancati, inoltre, i saluti alla stampa presente e ai numerosi partecipanti, tra cui diversi esponenti della Lega.

“Non poteva esserci benvenuto migliore per il mio ritorno in Sardegna – ha concluso Vannacci – isola che considero un angolo di paradiso”. Una dichiarazione che rafforza il legame tra l’eurodeputato e il territorio sardo, al centro del dibattito politico e delle iniziative estive del partito.