Tutto pronto per il concorso: “La più bella – Tratti di bellezza in Terra di Sicilia… nel mondo!!!”

Tutto pronto per l’evento dell’anno in Sicilia: il concorso “La più bella – Tratti di bellezza in Terra di Sicilia … nel mondo!!!”, nato nel 1998, da un’idea di Mario Privitera, Direttore Artistico/Patron del concorso.

Palermo ospita la 27ª edizione, Finalissima, de “La più bella – Tratti di bellezza in terra di Sicilia nel mondo!!!”

Il conto alla rovescia è iniziato! Sabato 2 agosto 2025 , il prestigioso Teatro del MASCI di Palermo, in Via Mura di San Vito 10, aprirà le sue porte per la 27ª finalissima del concorso di bellezza “La più bella – Tratti di bellezza in terra di Sicilia nel mondo!!!”. Sarà una serata memorabile, un crocevia di bellezza, arte e impegno sociale, prodotta dall’agenzia “La Pantera Nera Eventi”.

A guidare il pubblico in questo viaggio di emozioni saranno i carismatici Valeria Lisi e Lucio Di Mauro. Per chi non potrà essere presente, l’intera serata sarà ripresa e trasmessa in differita su Sicilia 242, TV Nazionale e su Bagheria Web Tv ed inoltre, un segmento speciale, le fasi più belle, saranno inserite in una nuova puntata di “Mediarte – Pillole di Cultura”, in onda su “Sicilia 242”, la prima Tv in Sicilia, visibile in tutta Italia, canale 242.

Saranno 20 le miss finaliste, protagoniste indiscusse, provenienti da tutte le nove province siciliane. Porteranno sul palco non solo la loro bellezza, ma anche il loro talento e la loro grazia, pronte a incantare il pubblico.

La giuria, composta da esperti del mondo dello spettacolo e della moda, sarà presieduta da una figura di spicco: il Prof. Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale. La sua presenza è una garanzia di trasparenza e imparzialità, valori fondamentali per un concorso di questa portata.

L’evento non è solo un concorso di bellezza. Infatti, la vincitrice di questa edizione, avrà anche un’opportunità unica e socialmente rilevante: collaborare con la produzione televisiva SRO Film, come attrice, nel film, “Strade Assassine”, con la regia curata da Pietro Crisafulli, un progetto cinematografico che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica, sulle tragiche morti stradali, conferendo un profondo significato all’evento.

Questa collaborazione è un vero e proprio trampolino di lancio per la vincitrice. Lo sponsor ufficiale Speciale Gioielli di Termini Imerese, invece, omaggerà, tutte le partecipanti, con dei splendidi “cadeau”.

Dietro ogni sfilata e ogni posa, c’è un team di professionisti d’eccellenza: l’immagine delle miss sarà impeccabilmente curata dal “designer stylist”, Salvino Cataldo e dalla “make-up artist”, Elisea Giannone. Le concorrenti, in passerella, sfileranno anche con vestiti d’alta moda, valorizzando gli abiti della stilista Eva Sciacia.

Il palco del “Teatro del MASCI” si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di talenti, accogliendo numerosi ospiti di prestigio: dal regista Pietro Crisafulli ai volti televisivi Mediaset, Vito La Grassa e Alessandro Cassata. Non mancheranno momenti di spettacolo e musicali, al ritmo “hip hop”, dei Buddu Boys, il duo rapper messinese farà ballare il pubblico, con il loro successo “Prada“, già virale sui social, il piccolo Giorgio Guglielmo interpreterà “Mi sei scoppiata dentro al cuore” di Mina, mentre Filipp’ Music Teller, con la sua chitarra e voce, farà rivivere i successi intramontabili di Domenico Modugno..

La poetessa-scrittrice Alessia Nicotra incanterà, con le sue parole, mentre la “digital creator”, Stefania Iudice, aggiungerà un tocco di modernità all’evento.

Spazio anche al futuro della moda con una sfilata di “baby model”, coordinata dal coreografo Matteo Coffaro. Le pareti del teatro ospiteranno le suggestive opere artistiche della pittrice Angela Russo, trasformando l’evento anche in una galleria d’arte.

Un momento di profonda commozione sarà dedicato al premio “Siciliani si Nasce”, un riconoscimento speciale a chi, attraverso il proprio operato, ha saputo distinguersi nel sociale.

Il patron Mario Privitera, ideatore e direttore del concorso, promette una serata ricca di sorprese.

Non mancate! Preparatevi a vivere una serata all’insegna della bellezza, del talento e dell’impegno sociale, per un futuro migliore.