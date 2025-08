Italia verso le urne: l’estate delle Regioni diventa il banco di prova per il Governo Meloni

Dai calabresi ai marchigiani, dai pugliesi ai toscani, dai veneti ai friulani. La maggior parte degli italiani sarà chiamata nelle prossime settimane al voto per rinnovare i Consigli regionali ed eleggere i nuovi Presidenti di Regione. Un appuntamento elettorale che, al di là della sua portata amministrativa, assume sempre più il sapore di un test nazionale.

Il sentore diffuso, anche tra gli addetti ai lavori, è che il centrodestra stia attraversando una fase di logoramento. E se la luna di miele con gli italiani fosse davvero finita, non è escluso che Giorgia Meloni possa decidere di non attendere il 2027 per andare al voto, scegliendo invece la strada delle elezioni politiche anticipate.

Le segreterie dei partiti sono già al lavoro, anche in queste settimane agostane: il termometro politico è caldissimo, e ogni giorno sembra buono per lanciare segnali, testare alleanze, misurare la tenuta del consenso. Siamo in clima da politiche da mesi, ma ora tutto appare accelerato. Il tempo della riflessione si fa breve, quello delle decisioni incalza.

Resta da capire come reagiranno gli elettori. Sceglieranno sulla base del merito e delle idee, dei valori e delle competenze? Premiaranno il coraggio delle scelte, la coerenza, la visione? Oppure si lasceranno sopraffare dalla sfiducia, disertando le urne?

La vera incognita è proprio questa: la partecipazione. In un Paese in cui l’astensionismo cresce a ogni tornata, la risposta degli italiani potrebbe diventare il vero spartiacque politico dell’autunno che verrà.

E voi, cosa ne pensate?