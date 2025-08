Will Smith torna a Pisa: foto ricordo (sul prato vietato)

Will Smith è tornato a Pisa. L’attore americano ha fatto tappa ancora una volta nella città toscana, lasciandosi immortalare in uno scatto ricordo accanto alla celebre Torre pendente. La visita, accolta con entusiasmo anche dal Comune di Pisa, è stata celebrata con un post ironico: “Grazie per questa nuova visita… per la prossima volta però ricordiamo anche a lui che è vietato calpestare il prato di Piazza dei Miracoli 😜”.

Un piccolo scivolone sul tappeto verde, infatti, non è sfuggito agli occhi attenti di chi conosce le regole del sito Unesco. Ma l’accoglienza per la star di Hollywood resta calorosa, con la speranza di rivederlo presto… magari stavolta sui sentieri autorizzati.