La Nazionale femminile di pallavolo trionfa nella VNL 2025: record e orgoglio italiano anche online con Erreà Sport e Fattoretto Agency

La Nazionale italiana femminile di pallavolo ha scritto un’altra pagina memorabile dello sport azzurro conquistando la Volleyball Nations League 2025. Un trionfo straordinario che si aggiunge al palmarès recente della squadra: terzo titolo in quattro anni, 15 vittorie consecutive e 29 successi di fila se si includono le partite delle Olimpiadi di Parigi.

Al fianco delle campionesse azzurre, in qualità di sponsor tecnico ufficiale, c’è Erreà Sport SpA, eccellenza del Made in Italy nel settore dell’abbigliamento sportivo, che condivide con le atlete non solo la passione per lo sport, ma anche i valori di qualità, determinazione e spirito di squadra.

A sostenere la visibilità e la reputazione online del brand Erreà è Fattoretto Agency, specializzata in SEO e digital PR, che accompagna l’azienda “là dove la partita continua anche dopo il fischio finale”: nei motori di ricerca, nei contenuti e nella costruzione di un’identità digitale forte e riconoscibile.

«Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto – ha dichiarato Massimo Fattoretto – perché raccontare e promuovere chi gioca ogni giorno con passione e visione è per noi una missione. Lo sport è anche comunicazione, e noi vogliamo essere in campo con chi rappresenta al meglio l’Italia nel mondo».

La prossima sfida sarà il Mondiale in Thailandia, dove la Nazionale è attesa con grandi aspettative. Anche lì, Erreà e Fattoretto Agency non faranno mancare il loro supporto. Perché il gioco continua, dentro e fuori dal campo.